Комплексное обеспечение на разовой и постоянной основе объектов в Сочи строительными и отделочными материалами: продажа оптом и в розницу, с доставкой и по доступным ценам
Любое здание и сооружение в период строительства, а также офисное, торговое, производственное и иное предприятие, частное владение во время ремонта и реконструкции нуждаются в снабжении необходимыми материалами.
- В этой сфере недопустимо непрофессиональное изготовление, экономия на сырье, в ущерб качеству результата, прочие негативные моменты, которые неизбежны при попытках организовать бюджетные поставки.
- Нарушения при производстве материалов сокращает срок эксплуатации строений, ведет к преждевременному ремонту, непредвиденным расходам, повышает угрозы для жизни и здоровья людей, риски утраты имущества.
Вы уже столкнулись в Сочи с покупкой некачественных строительных и отделочных материалов? Вас не устраивают цены на продукцию крупных зарубежных брендов? Вам необходимо наладить поставку на объекты недорогих товаров, но при этом полностью соответствующих нормативам и требованиям?
Для вас работает интернет-магазин «СтройМаркет-Сочи». Наши квалифицированные сотрудники и надежные, ответственные заводы-производители обеспечат наиболее удачные цены, комфортные условия сотрудничества, помогут с выбором по каталогу и доставкой выбранной продукции.
Решим все задачи в комплексе, обеспечим отгрузку в формате «под ключ». Наши клиенты не сталкиваются с проблемами, экономят не за счет качества, а за счет грамотно организованных логистических и прочих процессов, заказа всего необходимого в одном месте, приятных скидок за объем и по акциям.
Крупным компаниям, подрядчикам, частным мастерам: качественные и недорогие материалы для строительства, ремонта, реконструкции
Интернет-магазин «СтройМаркет-Сочи» (ООО «Рупорт.ПРО») занимается оптово-розничной продажей строительных и отделочных материалов отечественного производства с доставкой продукции в любом объеме на объекты региона.
- Наличие склада готовой продукции, которая поставляется непосредственно с заводов-производителей, действующих на всей территории РФ, позволяет нам проводить оперативную отгрузку. Купить стройматериалы можно также с услугой самовывоза после подтверждения менеджера.
В компании работают специалисты с профильным образованием в сфере строительства, реконструкции, ремонта и продажи профильных товаров. За время своего присутствия на рынке мы:
- накопили богатый профессиональный опыт;
- наладили прочные связи с российскими производителям;
- зарекомендовали себя надежными и ответственными поставщиками.
В нашем активе - прочные и прямые связи с заводами, дилерами, крупными поставщиками. Список предложений действительно внушительный, поскольку мы везем на наш склад строительные и отделочные материалы со всей России. Заботимся о том, чтобы был выбор как бюджетных, так и элитных товаров. Широка и вилка цен, поэтому продукцию у нас покупают для разных по уровню объектов.
В каталоге представлены в основном ассортименте материалы:
- строительные,
- отделочные,
- изоляционные,
- кровельные,
- фасадные,
- напольные и потолочные.
Ведем продажу красок, эмалей и лаков, грунтовок, восков, масел, защитных пропиток и других ЛКМ, крепежа всех типов, электрики. Предлагаем станции очистки воды. Дополнительно для того, чтобы наши покупатели не теряли время на поиски продукции и закупали все в комплексе, в ассортименте представлены:
- товары для благоустройства территорий (от плитки и брусчатки до оборудования для площадок и зон);
- все для дома и дачи (от автономных канализаций до печей и саун);
- спецодежда и обувь, средства индивидуальной защиты.
Мы изучаем рынок, не пропускаем перспективные новинки. Они сразу пополняют ассортимент изделий. Сотрудники отлично знают товары. При появлении новинок проходят переподготовку у производителя (семинары, вебинары, инструкции).
- Обращайтесь с любыми вопросами, и вам предоставят квалифицированную помощь при выборе стройматериалов, оптимизации вложений за счет правильного расчета расхода в соответствии с задачами и знания характеристик изделий в разных категориях.
Цены и особенности организации поставки стройматериалов с покупкой через интернет-магазин
Компания «СтройМаркет-Сочи» выполняет заявки строительных фирм, подрядных бригад, частных мастеров, владельцев и арендаторов недвижимости в регионе Большой Сочи, включая районы Адлер, Хоста, Кудепста, Красная поляна. Взаимодействуем с частными и юридическими лицами, ИП и самозанятыми на условиях разовой и регулярной поставки.
- Льготы по длительным договорам обсуждаем лично с каждым будущим партнером. Мы заинтересованы в стабильном сотрудничестве, поэтому продумываем особенно выгодные условия для постоянных клиентов.
Цены стараемся держать на уровне, доступном для всех категорий покупателей. Даже стоимость премиум-материалов у нас не превышает существенно цену типовых аналогов, но есть и особо выгодные условия сотрудничества:
- бонусы предусмотрены при повторных обращениях;
- при определенном объеме разового заказа вступает в силу гибкая, продуманная система скидок;
- дисконты также предоставляем в соответствии с акциями заводов, в период сезонных распродаж.
Оперативно и грамотно выполняем любые по сложности и объему специальные заказы под заявку. Поможем оптимизировать расходы с помощью наших знаний, опыта, партнерских связей и выгодных контрактов с заводами-производителями.
- Возможна бесплатная доставка при больших объемах отгрузки.
- Все заказы выполняем вовремя, никогда не подводим своих клиентов.
- Есть услуга срочной доставки по наличию материалов на складе.
В компании «СтройМаркет-Сочи» всегда помогут не только определиться с закупками, но также наладить регулярную поставку нужной продукции по графику, экономя время сотрудников и средства вашей строительной компании. Эту экономию постоянные клиенты ощущают сразу и в полной мере.
Оплата производится любыми удобными для вас способами – наличными, по безналу (с НДС, без НДС). Всем заказчикам гарантирована оперативная доставка до объекта строительства, реконструкции, ремонта. Есть услуга самовывоза с нашего склада.
- Ждем ваши обращения в удобном для вас формате – по телефону, е-мейл, через группы в соцсетях, мессенджеры. На связи опытные специалисты, отлично знающие продукцию интернет-магазина «СтройМаркет-Сочи».