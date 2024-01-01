Комплексное обеспечение на разовой и постоянной основе объектов в Сочи строительными и отделочными материалами: продажа оптом и в розницу, с доставкой и по доступным ценам

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Ламинат
Ламинат
Товары из категории Ламинат
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Товары из категории Сауны и бани
Лучшие предложения
Ламинат WoodStyle Arrow Мерида 103
Ламинат WoodStyle Arrow Мерида 103
В наличии
2 574
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 Ч (бухта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 1403050101
Кабель ВВГ-Пнг(А) 3х2.5 Ч (бухта) 0.66кВ (м) РЭК-PRYSMIAN 1403050101
Бренд: РЭК-PRYSMIAN
Доставим 16 апреля
111,60
SENTIOTEC Электрическая печь 100 series black 8 кВт
SENTIOTEC Электрическая печь 100 series black 8 кВт
В наличии
33 300
Розетка 1-м СП Valena 16А IP21 без заземл. на винтах механизм сл. кость Leg 774316
Розетка 1-м СП Valena 16А IP21 без заземл. на винтах механизм сл. кость Leg 774316
Бренд: Legrand
Доставим 16 апреля
361,20
Кристаллы из гим соли 4кг (3-5см) SALTWAY
Кристаллы из гим соли 4кг (3-5см) SALTWAY
В наличии
640
Фонарь-прожектор аккумуляторный PA-703 SMD 10Вт + боков. COB IP65 литиевый аккум. 3А.ч 3.7В microUSB Эра Б0041472
Фонарь-прожектор аккумуляторный PA-703 SMD 10Вт + боков. COB IP65 литиевый аккум. 3А.ч 3.7В microUSB Эра Б0041472
Бренд: Эра
Доставим 16 апреля
2 284,80
Абаш 25x90x1900мм
Абаш 25x90x1900мм
В наличии
1 411
Новинки
Декодер DALI-DT6-DIM400
Декодер DALI-DT6-DIM400
Бренд: EasyDim
Доставим 20 апреля
8 876
Потолочная люстра Arte Lamp Copter A3208PL-5AB
Потолочная люстра Arte Lamp Copter A3208PL-5AB
Бренд: Arte Lamp
Доставим 20 апреля
6 990
Светильник настенный GW MUSHROOM
Светильник настенный GW MUSHROOM
Бренд: DesignLed
Доставим 20 апреля
9 337
Светильник настенный GW NEXT
Светильник настенный GW NEXT
Бренд: DesignLed
Доставим 20 апреля
5 119
Светильник настенный GW NEXT
Светильник настенный GW NEXT
Бренд: DesignLed
Доставим 20 апреля
5 119
Соединитель с токопроводом линейный для треков Arte Lamp Track Accessories A130006
Соединитель с токопроводом линейный для треков Arte Lamp Track Accessories A130006
Бренд: Arte Lamp
Доставим 20 апреля
230
Светильник настенный GW NEXT
Светильник настенный GW NEXT
Бренд: DesignLed
Доставим 20 апреля
5 119
Светильник на штанге Arte Lamp Chico A2212AL-1BK
Светильник на штанге Arte Lamp Chico A2212AL-1BK
Бренд: Arte Lamp
Доставим 20 апреля
300
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ТЕХНОНИКОЛЬ

Комплексное обеспечение на разовой и постоянной основе объектов в Сочи строительными и отделочными материалами: продажа оптом и в розницу, с доставкой и по доступным ценам

Любое здание и сооружение в период строительства, а также офисное, торговое, производственное и иное предприятие, частное владение во время ремонта и реконструкции нуждаются в снабжении необходимыми материалами.

  • В этой сфере недопустимо непрофессиональное изготовление, экономия на сырье, в ущерб качеству результата, прочие негативные моменты, которые неизбежны при попытках организовать бюджетные поставки.
  • Нарушения при производстве материалов сокращает срок эксплуатации строений, ведет к преждевременному ремонту, непредвиденным расходам, повышает угрозы для жизни и здоровья людей, риски утраты имущества.

Вы уже столкнулись в Сочи с покупкой некачественных строительных и отделочных материалов? Вас не устраивают цены на продукцию крупных зарубежных брендов? Вам необходимо наладить поставку на объекты недорогих товаров, но при этом полностью соответствующих нормативам и требованиям?

Для вас работает интернет-магазин «СтройМаркет-Сочи». Наши квалифицированные сотрудники и надежные, ответственные заводы-производители обеспечат наиболее удачные цены, комфортные условия сотрудничества, помогут с выбором по каталогу и доставкой выбранной продукции.

Решим все задачи в комплексе, обеспечим отгрузку в формате «под ключ». Наши клиенты не сталкиваются с проблемами, экономят не за счет качества, а за счет грамотно организованных логистических и прочих процессов, заказа всего необходимого в одном месте, приятных скидок за объем и по акциям.

Крупным компаниям, подрядчикам, частным мастерам: качественные и недорогие материалы для строительства, ремонта, реконструкции

Интернет-магазин «СтройМаркет-Сочи» (ООО «Рупорт.ПРО») занимается оптово-розничной продажей строительных и отделочных материалов отечественного производства с доставкой продукции в любом объеме на объекты региона.

  • Наличие склада готовой продукции, которая поставляется непосредственно с заводов-производителей, действующих на всей территории РФ, позволяет нам проводить оперативную отгрузку. Купить стройматериалы можно также с услугой самовывоза после подтверждения менеджера.

В компании работают специалисты с профильным образованием в сфере строительства, реконструкции, ремонта и продажи профильных товаров. За время своего присутствия на рынке мы:

  • накопили богатый профессиональный опыт;
  • наладили прочные связи с российскими производителям;
  • зарекомендовали себя надежными и ответственными поставщиками.

В нашем активе - прочные и прямые связи с заводами, дилерами, крупными поставщиками. Список предложений действительно внушительный, поскольку мы везем на наш склад строительные и отделочные материалы со всей России. Заботимся о том, чтобы был выбор как бюджетных, так и элитных товаров. Широка и вилка цен, поэтому продукцию у нас покупают для разных по уровню объектов.

В каталоге представлены в основном ассортименте материалы:

  • строительные,
  • отделочные,
  • изоляционные,
  • кровельные,
  • фасадные,
  • напольные и потолочные.

Ведем продажу красок, эмалей и лаков, грунтовок, восков, масел, защитных пропиток и других ЛКМ, крепежа всех типов, электрики. Предлагаем станции очистки воды. Дополнительно для того, чтобы наши покупатели не теряли время на поиски продукции и закупали все в комплексе, в ассортименте представлены:

  • товары для благоустройства территорий (от плитки и брусчатки до оборудования для площадок и зон);
  • все для дома и дачи (от автономных канализаций до печей и саун);
  • спецодежда и обувь, средства индивидуальной защиты.

Мы изучаем рынок, не пропускаем перспективные новинки. Они сразу пополняют ассортимент изделий. Сотрудники отлично знают товары. При появлении новинок проходят переподготовку у производителя (семинары, вебинары, инструкции).

  • Обращайтесь с любыми вопросами, и вам предоставят квалифицированную помощь при выборе стройматериалов, оптимизации вложений за счет правильного расчета расхода в соответствии с задачами и знания характеристик изделий в разных категориях.

Цены и особенности организации поставки стройматериалов с покупкой через интернет-магазин

Компания «СтройМаркет-Сочи» выполняет заявки строительных фирм, подрядных бригад, частных мастеров, владельцев и арендаторов недвижимости в регионе Большой Сочи, включая районы Адлер, Хоста, Кудепста, Красная поляна. Взаимодействуем с частными и юридическими лицами, ИП и самозанятыми на условиях разовой и регулярной поставки.

  • Льготы по длительным договорам обсуждаем лично с каждым будущим партнером. Мы заинтересованы в стабильном сотрудничестве, поэтому продумываем особенно выгодные условия для постоянных клиентов.

Цены стараемся держать на уровне, доступном для всех категорий покупателей. Даже стоимость премиум-материалов у нас не превышает существенно цену типовых аналогов, но есть и особо выгодные условия сотрудничества:

  • бонусы предусмотрены при повторных обращениях;
  • при определенном объеме разового заказа вступает в силу гибкая, продуманная система скидок;
  • дисконты также предоставляем в соответствии с акциями заводов, в период сезонных распродаж.

Оперативно и грамотно выполняем любые по сложности и объему специальные заказы под заявку. Поможем оптимизировать расходы с помощью наших знаний, опыта, партнерских связей и выгодных контрактов с заводами-производителями.

  • Возможна бесплатная доставка при больших объемах отгрузки.
  • Все заказы выполняем вовремя, никогда не подводим своих клиентов.
  • Есть услуга срочной доставки по наличию материалов на складе.

В компании «СтройМаркет-Сочи» всегда помогут не только определиться с закупками, но также наладить регулярную поставку нужной продукции по графику, экономя время сотрудников и средства вашей строительной компании. Эту экономию постоянные клиенты ощущают сразу и в полной мере.

Оплата производится любыми удобными для вас способами – наличными, по безналу (с НДС, без НДС). Всем заказчикам гарантирована оперативная доставка до объекта строительства, реконструкции, ремонта. Есть услуга самовывоза с нашего склада.

  • Ждем ваши обращения в удобном для вас формате – по телефону, е-мейл, через группы в соцсетях, мессенджеры. На связи опытные специалисты, отлично знающие продукцию интернет-магазина «СтройМаркет-Сочи».
Доставка по всему большому СочиДоставим Ваш заказ в любую точку большого Сочи курьером или службой доставки, так же есть возможность самовывозаОплата онлайнОплата заказ различными способами: безналичными, наличными, банковской картой курьеру или онлайн через платежные сервисыМы находимся в СочиПо адресу улица Пластунская 81, 3 эт. оф. Приходите мы всегда Вам рады!
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